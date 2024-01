Die US-Hauptstadt Washington D.C. leidet unter einer beispiellosen Kriminalitätswelle. Seit Wochen und Monaten häufen sich Meldungen von Überfällen und Morden. Die Polizei und die Politik scheinen derzeit nicht Herr der Lage zu sein.

19 Kinder wurden 2023 ermordet

Im Jahr 2023 wurden so viele Menschen ermordet, wie seit drei Jahrzehnten nicht. Insgesamt ist die Anzahl der Morde um 30 Prozent im Vergleich zu 2022 angestiegen, ebenso wie die Zahl der Raubüberfälle. Auch 19 Kinder waren unter den Mordopfern. Von Raubüberfällen seien derzeit vor allem Drogerieläden betroffen. Beinah täglich werden Besitzerinnen und Besitzer ausgeraubt. Man habe daher begonnen, selbst das Klopapier hinter Gittern zu versperren.

Die kriminellen Aktivitäten ziehen sich mittlerweile durch die ganze Stadt - egal ob in den Armenvierteln oder in der Nähe des Weißen Hauses. Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser sagt: „So kann es nicht weiter gehen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Kriminelle einfach so davon kommen“. Browser hatte daher schon vor Monaten die Gesetze verschärft - ohne damit eine Verbesserung der Situation zu erzielen.

Sozialarbeiter wünschen sich hingegen mehr Investitionen in sozial benachteiligte Stadtteile. „Die meisten hier haben keine Angst vor dem Tod, keine Angst vor dem Gefängnis, sondern Angst vor dem Leben“, wird ein Sozialarbeiter in einem Ö1-Beitrag zitiert.