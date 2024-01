Die Hochwasserlage in Deutschland bleibt vor allem in Niedersachsen angespannt. Auch zu Beginn des neuen Jahres dürfte das Wetter den Bewohnern der betroffenen Gebiete vorerst keine Entspannung bieten. So soll es in den kommenden Tagen weiter regnen.

An vielen Orten in Niedersachsen gibt es nach Daten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bei den Pegelständen wenig Veränderung. Unter anderem seien Warnungen vor Hochwasser für die Leine, die Aller und an Ober- und Mittelweser aktiv.

In bayrischen Mittelgebirgslagen werden ebenfalls weitere Flussübertritte befürchtet. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es daher keine Entwarnung: „Die Hochwasserlage wird sich durch die angekündigten Niederschläge wieder deutlich anspannen“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser machte sich am Nachmittag ein Bild der Hochwasserlage in Niedersachsen. In Sandkrug bei Oldenburg informierte sich die SPD-Politikerin über die Situation und sprach mit Einsatzkräften. Für die betroffenen Gebiete sagte sie weitere Unterstützung zu. Bundeskanzler Olaf Scholz war bereits am Sonntag bei den Helfern.