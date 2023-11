Beim Absturz eines Löschflugzeugs im Buschbrandgebiet im Nordosten Australiens sind nach offiziellen Angaben am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Region Queensland wird seit Wochen von Bränden heimgesucht. Die „Queensland Fire and Emergency Services“ hatten das Flugzeug nach eigenen Angaben für einen Beobachtungsflug gechartert.

Solidarität in Zeiten der Buschbrände

Die Maschine war in Toowoomba im Südosten Queenslands unweit von Brisbane gestartet und auf dem Weg nach Mount Isa im Nordwesten des riesigen Bundesstaates mit gut 1,7 Millionen Quadratkilometer Fläche. Kurz vor dem Ziel stürzte das Flugzeug im Outback nahe der Stadt Cloncurry ab.

Die Buschbrände in Queensland wüten seit etwa Mitte Oktober. Trockenheit, Hitze und starke Winde begünstigen ihre Ausbreitung. „Auf Naturkatastrophen reagieren wir hier in Queensland wie eine Familie“, schrieb die Feuerwehr auf Facebook und X (vormals Twitter). Der Verlust an Menschenleben bei einem Lufteinsatz werde daher von allen gleichermaßen gespürt.