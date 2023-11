Aufgrund des großen Erfolgs der Aktion „Segen to go – Pop up Church“ zu Schulschluss hat sich die evangelische Kirche wieder etwas Neues einfallen lassen. „Anlässlich des Martinstags am 11. November wollen wir uns mitten in Graz, mitten in Innsbruck gemeinsam mit Passantinnen und Passanten dem Thema Teilen widmen“, kündigen Pfarramtskandidatin Sara Huber (Christuskirche Innsbruck) und Pfarrer Friedrich Eckhardt (Christuskirche Graz Eggenberg) an. Es soll mit bunten Postkarten, Faschingskrapfen, Fotos, Papierfliegern und Lostöpfen voller Überraschungen ein sichtbares Zeichen gesetzt werden. Auch diese Aktion wird gemeinsam mit fünf unterschiedlichen christlichen Kirchen in ökumenischer Verbundenheit durchgeführt.