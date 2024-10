„Es wird immer schwieriger, aber wir wollen Menschen, Bewegungen und Initiativen zeigen, die positive Veränderungen vorantreiben“, sagt Josef Obermoser. Zum elften Mal organisiert er heuer das Crossroads Festival für Dokumentarfilm und Diskurs in Graz. Von 31. Oktober bis 9. November werden in den drei Spielstätten Forum Stadtpark, Heimatsaal und Spektral viele Filme erstmals in Österreich gezeigt.