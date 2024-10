Rechtzeitig vor Allerheiligen hat die Landwirtschaftskammer wieder die besten handgemachten Allerheiligen-Striezel gekürt. Monika Sommer aus Jungberg/Buch St. Magdalena bei Hartberg verteidigte auch heuer wieder in einem knappen Rennen den Landessiegertitel vom Vorjahr. Damit geht diese große landesweite Auszeichnung zum wiederholten Mal in Serie an die großartige Allerheiligen-Striezel-Produzentin (2021, 2023, 2024).