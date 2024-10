Seit weit über einem Jahr stehen einige Abfallmulden der Kern GmbH, die im Fenster- und Türenhandel aktiv ist, an der Peripherie der Sonnensiedlung in Hofkirchen auf einem Privatgrundstück. Da es des Öfteren Beschwerden über diesen „Schandfleck“ gab, wurde man seitens der Marktgemeinde Kaindorf aktiv. Laut Bürgermeister Thomas Teubl ging vor Langem eine schriftliche Aufforderung an die Firma Kern, sich um einen Alternativstandort für die Mulden umzusehen.