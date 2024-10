Dominik Kohr entdeckte die ältere Frau am Mittwoch gegen 21 Uhr in einem Straßengraben. „Das kam mir komisch vor, deshalb bin ich noch mal an der Stelle vorbeigefahren. Und da habe ich die Frau nur noch liegen gesehen“, so der Mittelfeldspieler gegenüber dem SWR.

Er sei daraufhin in eine Parkbucht gefahren und habe die Polizei alarmiert. Später stellte sich heraus, dass die Frau schon als vermisst gemeldet worden war.