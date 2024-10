Am Ende dieser Woche könnte auf der Nord-Halbkugel der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ sichtbar sein. Die Erde ist in eine Nord- und Süd-Halbkugel eingeteilt. In der Nord-Halbkugel gibt es im Sommer mehr Sonne und im Winter weniger. Daher gibt es in Europa unterschiedliche Jahres-Zeiten wie den Sommer oder Winter.

Gut am Himmel sichtbar

Auf der Süd-Halbkugel war der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ bereits zu sehen. In Europa und in Österreich könnte es sein, dass der Komet am 12. Oktober zu sehen ist. Danach soll der Komet eine Zeit lang mit dem freien Auge sichtbar sein. Es ist kein Spezial-Werkzeug wie ein Teleskop notwendig. Wichtig ist, dass der Himmel nicht bewölkt ist. Der Komet soll in der Himmels-Richtung Westen zu beobachten sein.

Die Wiener Arbeits-Gemeinschaft für Astronomie (WAA) plant für den 12. Oktober eine gemeinsame Beobachtung des Kometen auf der Sophien-Alpe in der Nähe von Wien.