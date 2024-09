Papst Franziskus ist ein Frühaufsteher. Um vier Uhr morgens erhebt sich der Papst in seiner Vatikan-Residenz, dem Gästehaus Santa Marta, eine Stunde später fängt er an zu beten. So hat es Franziskus einer Gruppe von Jesuiten auf seiner Ostasienreise in der ersten Septemberhälfte erzählt, wie jetzt der Corriere della Sera berichtete. Franziskus wird im Dezember 88 Jahre alt, er ist der älteste Papst seit mehr als einem Jahrhundert.