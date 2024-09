Die österreichische Band „Opus“ hat vor 40 Jahren zum 1. Mal das Lied „Live is Life“ gespielt. Dies war am 2. September 1984 bei einem Konzert in Oberwart. Das Lied wurde schnell auf der ganzen Welt bekannt. In den Jahren 1985 und 1986 war das Lied in vielen Ländern auf Platz 1 der Charts.

Auch nach 40 Jahren noch beliebt

Bis heute ist das Lied häufig zu hören. Auf Spotify wurde das Lied bisher 245 Millionen mal abgespielt. Auch auf Youtube und TikTok ist „Live is Life“ sehr beliebt. Zur Band Opus gehören Kurt Plisnier, Ewald Pfleger, Günter Grasmuck und Herwig Rüdisser.