Heuer bereits Hunderttausende Euro Glücksspiel-Strafen

Die Finanzpolizei hat im ersten Quartal des Jahres Strafen in Höhe von rund 750.000 Euro im Bereich des illegalen Glücksspiels verhängt. Insgesamt wurden von der Einheit Strafen in der Höhe von 4,8 Millionen Euro ausgesprochen. Im Kampf gegen Abgabenhinterziehung und Sozialbetrug seien knapp 15.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in rund 7.100 Betrieben überprüft worden, teilte das Finanzministerium mit, 2.100 Strafanträge wurden gestellt.