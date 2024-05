Der britische Schauspieler war vor allem für seine Rolle als Kevan Lannister in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannt.

„Game of Thrones“-Darsteller an Krebs gestorben

Große Trauer um einen beliebten „Game of Thrones“-Star. Ian Gelder, der in der Fantasy-Serie in die Rolle des Kevan Lannister schlüpfte, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der 74-Jährige starb am Montag, wie sein Management bestätigte. Erst im Dezember hatte er die schreckliche Diagnose Gallengangkrebs erhalten.

„Fels in der Brandung“

Auf Instagram teilte sein Lebensgefährte, der Schauspieler Ben Daniels, in bewegenden Worten der Community die traurige Nachricht mit: „Mit großer, großer Traurigkeit und einem schweren Herz, das in eine Million Stücke zerbrochen ist, hinterlasse ich diese Nachricht vom Tod meines geliebten Mannes und Lebenspartners.“ Gelder und Daniels waren seit 1993 ein Paar. Die beiden hatten sich bei einer Theateraufführung kennengelernt. Nachdem Gelder die Schockdiagnose im Dezember erhalten hatte, kümmerte sich sein Lebensgefährte rührend um ihn. „Er war mein Fels in der Brandung“, heißt es weiter im Post. Niemand habe gedacht, dass es so schnell gehen würde, so Daniels. Im Netz war die Anteilnahme groß.

Tief betroffen zeigt sich auch Ian Gelders Management: „Er war ein bewundernswerter Mensch, ein großartiger Schauspieler und wird von seinen Kollegen und allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden“.

Seine Schauspielkarriere begann Ian Gelder Ende der 1960er Jahre als Theaterschauspieler. Schnell war er auch in TV-Produktionen zu sehen. In der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ wirkte Gelder als Kevan Lannister in insgesamt zwölf Episoden mit.