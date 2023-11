Die Trachtenkapelle Mallnitz feiert im heurigen Jahr ihr 95-jähriges Bestandsjubiläum. Kürzlich lud sie zu ihrem 19. Cäciliakonzert unter dem Motto „Musik das 5. Element – Blasmusik ist Herzenssache“. In den gespielten Stücken ging es um die Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft, aber auch um das 5. Element „Musik“. Diese fand mit einer wunderschönen Polka „Blasmusik ist Herzenssache“ seinen Platz. Beeindruckend war der Auftritt der Tauernharmonie, die heuer beim Jugendblasorchesterwettbewerb des Landes Kärnten in Ossiach teilgenommen hat. Dabei handel es sich um ein Nachwuchsprojekt der Trachtenkapellen Mallnitz, Obervellach und Flattach. Die jungen Musiker und Musikerinnen aus den Trachtenkapelle Mallnitz und Obervellach unter der Leitung von Josef Striednig (Kapellmeister TK Mallnitz) und Harald Fleissner (Kapellmeisterstellvertreter TK Obervellach) spielten sich mit ihren Stücken vom Wettbewerb in die Herzen der Zuhörer.

Zusammen mit dem Bürgermeister Günther Novak, der in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Vereine für ein gutes und gesundes Dorfleben betonte, und dem Landesehrenkapellmeister Christel Vierbauch, wurden langjährige und verdienstvolle Mitglieder der Trachtenkapelle Mallnitz geehrt: Julia Thaler (5 Jahre), Luna Suntinger, Angela Neubacher, Stefanie Stranig (alle 10 Jahre), Marianne Straner und Alexander Wohlgemuth (15 Jahre durch den Kärntner Blasmusikverband).

Mit der Verdienstmedaille in Bronze des Österreichischen Blasmusikverbandes wurden langjährige Funktionäre der Trachtenkapelle Bettina Tiefnig und Gernot Striednig ausgezeichnet. Mario Krainer und Adolf Straner erhielten die Verdienstmedaille in Silber.

Die höchste Auszeichnung des Abends erhielt der Kapellmeister der Trachtenkapelle Mallnitz, Josef Striednig. Er wurde mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Neu aufgenommen in die Trachtenkapelle wurden Manuela Kritzer, Naomi Striednig, Mario Grischnig und Marian Kumer.