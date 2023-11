„Mögen S‘ ein Eibischzuckerl? Hilft gegen Halsweh!“ Der Schriftsteller Robert Seethaler, dessen Roman „Ein ganzes Leben“ gerade als Verfilmung in den Kinos anläuft, schlendert durch die Gänge der „Buch Wien“. Mit der Frage nach dem Zuckerl möchte er Zeit gewinnen, denn schnelle Antworten sind ihm – ganz im Gegensatz zum Zeitgeist – zuwider. Buchmessen wie diese besuche er mit einem „glücklichen Staunen“, antwortet Seethaler dann. Und fügt hinzu, dass es auch ein Glück sei, in einem Land leben zu dürfen, in dem man schreiben und sagen darf, was man möchte – „ungestraft“. Später dann, auf der großen Lesebühne, wird Robert Seethaler im Gespräch mit Katja Gasser verraten, dass er als Schriftsteller viel ehrlicher sein darf als in seinem Zweitberuf als Schauspieler. „Das Schreiben war die Rückkehr zu dem, was mich ausmacht. Die Rückkehr zu den Bildern und Worten.“

A. L. Kennedy hielt eine fulminante Eröffnungsrede © APA / Georg Hochmuth

Am Mittwoch wurde auf dem Messegelände die 15. Ausgabe der „Buch Wien“ – mittlerweile die drittgrößte Buchmesse im deutschen Sprachraum – feierlich eröffnet. Geschäftsführer Patrick Zöhrer erwartet bis Sonntag mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher. Im nächsten Jahr werde es eine Ausweitung der Debattenschiene geben, denn: „Bücher erlauben eine intensive Auseinandersetzung mit komplexen Themen. Und das ist in Krisenzeiten wie diesen wichtiger denn je.“ 300 Aussteller aus dem In- und Ausland sind heuer auf der „Buch Wien“ präsent, mehr als 350 Diskussionsveranstaltungen finden in den nächsten Tagen hier statt. Insgesamt geht es der Buchbranche laut Zöhrer gut, die Umsätze seien zuletzt sogar gestiegen. „Allerdings sind die Kosten im stationären Buchhandel ebenfalls gestiegen.“

Schriftsteller Robert Seethaler im Gespräch mit Katja Gasser © Buch Wien/Nicola Montfort

Nicht um Kosten und Kalkulationen, sondern um die unbändige Wirkkraft der Worte, aber auch um deren Missbrauch drehte sich die fulminante, scharfzüngige Eröffnungsrede der britischen Schriftstellerin A. L. Kennedy. Als Paradebeispiel dafür nannte sie ihr eigenes Heimatland, in dem sich „durchgeknallte Scharlatane“ an der Macht befinden, die „keinen glaubwürdigen Satz mehr bilden können“. Es sei leicht, so Kennedy, „müde und desillusioniert zu sein, aber das Wunder der Worte beginnt jeden Tag neu, wird jeden Tag geboren, erwacht jeden Tag in einem glücklichen Kind und überwältigt es mit Freude“. Ohne explizit auf die multiplen Krisen einzugehen, war es eine hochpolitische, hochemotionale Rede, die Kennedy hielt und die Sätze wie diese beinhaltete: „Ohne Hoffnung können wir nicht optimistisch sein, können wir nicht dankbar sein, und fallen der Verzweiflung anheim. Und in den Gesellschaften, wo die Verzweiflung zu stark den Ton angibt, entstehen Ungeheuer.“

Arno Geiger im Gespräch mit Katja Gasser © Bernd Melichar

Auch wenn das Kafka-Zitat, das Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bei ihrem Eröffnungsstatement bemühte, schon ziemlich abgegriffen ist, in diesem Rahmen passte es; denn die „Buch Wien“ ist nicht nur eine Verkaufsveranstaltung, hier geht es tatsächlich um Literatur und jene Menschen, die sie erschaffen. „Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“, hat Kafka gesagt. Und ein Gang durch die Gänge zeigt, wie vielfältig die Buchwelt ist. Neben bekannten Verlagen aus dem In- und Ausland residiert das „Kingdom of Saudi Arabia“, wo neben Literaturpräsentation auch Fremdenverkehrswerbung stattfindet. Einige Schritte weiter hat das „Konfuzius Institut“ seinen Sitz, und auch „Das wasserfeste Buch“ findet hier eine Nische.

Claudia Rossbacher erhielt das „Platinbuch“ für 25.000 verkaufte Exemplare ihres Krimis „Steirerblut“ © KK

Die „Verlagsagentur Neuhold“ aus Graz hat rund 40 Verlage im Portfolio. Wie anderswo auch, gibt es in der Buchbranche ebenfalls Moden und Trends. „Der ,New Adult‘-Bereich ist derzeit ein totales Trend-Genre“, sagt Agenturinhaber Erich Neuhold. Das sei eine Riesencommunity, die via TikTok und BookTok entstanden sei. Unter „New Adult“ versteht man Bücher für junge Erwachsene, die viel Romantik und einen Hauch Sex beinhalten. „Empfohlen werden diese Bücher oft von Influencern, deshalb auch die große Verbreitung.“ Apropos große Verbreitung: Für ihren Krimi „Steirerblut“ hat Claudia Rossbacher am Mittwoch auf der „Buch Wien“ das „Platinbuch“ für 25.000 verkaufte Exemplare überreicht bekommen.

Zurück auf die große Bühne. „Überall auf der Welt werden Menschen gefoltert, inhaftiert und hingerichtete für die Dinge, die wir in Freiheit tun können“, sagte A. L. Kennedy in ihrer Eröffnungsrede. Robert Seethaler formulierte es so: „Nichts ist wurscht, alles ist politisch.“ Und das Eibischzuckerl hat dem Hals tatsächlich gutgetan.