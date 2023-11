Vor mehr als 170 Jahren, 1850, beschloss der schlesische Unternehmer Graf Hugo Henckel von Donnersmarck ein Eisenwerk in Zeltweg zu errichten. Im Dezember 1852 begann die „Hugohütte“ nahe dem Pölsbach schließlich mit der Produktion von Walzwaren und Eisenbahnschienen. Schon 1857 war das Eisenwerk mit einer Menge von 9300 Tonnen das zweitgrößte seiner Art in der Steiermark. 1869 verkaufte Donnersmarck die „Hugohütte“ mit dem ebenso von ihm erworbenen Kohlebergwerk Fohnsdorf an die Steirische Eisenindustrie Gesellschaft.