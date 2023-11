Mit dem Einzug des Winters in der Ukraine im Oktober verschärft sich eine bereits schwerwiegende humanitäre Krise, die fast 18 Millionen Menschen betrifft - beinahe die Hälfte der Bevölkerung. Hilfswerk International ruft dazu auf, die Menschen in der Ukraine nicht allein zu lassen.

Der bevorstehende Winter wird für Millionen von Menschen in der Ukraine gefährlich. Die Temperaturen werden unter -10 Grad Celsius sinken. Binnenvertriebene innerhalb des Landes haben Zuflucht in Notschlafstellen gesucht, die für die kalte Jahreszeit unzureichend sind. Gleichzeitig sind Menschen in Frontliniennähe im Süden und Osten der Ukraine betroffen, die in beschädigten oder unbeheizten Häusern leben oder keinen Zugang zur Heizung haben.

Die Dörfer in der Nähe der Frontlinie sind bereits durch intensiven Beschuss, Zerstörung, Arbeitsplatzverlust und einen eingeschränkten Zugang zu Wasser, Heizung und anderen lebenswichtigen Dienstleistungen stark belastet.

„Das Team ist vorbereitet“

„Der Winter wird hart“, warnt Heinz Wegerer, der Nothilfekoordinator von Hilfswerk International in der Ukraine. „Das Team ist darauf vorbereitet, alternative Stromquellen bereitzustellen und eine gewisse Menge an Treibstoff sicherzustellen. Dennoch könnten starke und anhaltende Angriffe auf die Infrastruktur die Situation drastisch verschlechtern.“

Fast 5,1 Millionen Menschen sind innerhalb der Ukraine vertrieben, wobei zwischen 2 und 3 Millionen von ihnen Zuflucht in den Frontline-Regionen suchen, wo der humanitäre Bedarf am akutesten ist. Provisorische Unterkünfte – in denen über 116.000 Menschen untergebracht sind – sind oft unzureichend auf den Winter vorbereitet. Es fehlt oft an funktionierenden Heizsystemen, Wasserversorgung, Strom und Gas.

„Viele Familien in Frontliniennähe werden vor der schweren Entscheidung stehen, zwischen Wärme und Nahrung zu wählen„, sagt Wegerer. Die Unterstützung für besonders gefährdete Menschen wird dringend benötigt, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Situation verschärft

Neue Angriffe auf die Energieinfrastruktur, Wasserversorgung und Heizkraftwerke könnten die Situation weiter verschärfen. Im letzten Quartal 2022 führten Angriffe auf das Stromnetz zu einer schweren Energiekrise, bei der Millionen von Menschen mitten im Winter ohne Strom, Wasser oder Heizung dastanden.

In dieser schwierigen Zeit bieten die Hilfswerk International Kinderräume einen sicheren Ort der Wärme für Kinder im Krieg. Diese Räume dienen in erster Linie der Sicherheit und der psychologischen Betreuung von Kindern in Kriegssituationen.

Ein Ende des Krieges scheint nicht in Sicht, und der Bedarf an humanitärer Hilfe wird weiter steigen. „Die Menschen in der Ukraine dürfen nicht vergessen werden„, mahnt Wegerer.