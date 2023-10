Mit Niedersachsen, genauer gesagt mit einer Schule aus Cloppenburg, unterhält die HLW Fohnsdorf mittlerweile schon seit geraumer Zeit eine Schulpartnerschaft. Schülerinnen und Schüler der BBS am Museumsdorf waren nun zu Gast in Fohnsdorf. Nach der herzlichen Begrüßung wurden die Jugendlichen und ihre Begleiter zum Essen eingeladen. In den darauffolgenden Tagen besuchte man nicht nur gemeinsam den Unterricht, auch Besuche am Red Bull Ring und im Hotel Schloss Gabelhofen standen auf dem Programm. Einen beeindruckenden Einblick in die Geschichte Fohnsdorfs bot das Schaubergwerk.

Buntes Programm

Und dann hieß es ab in den Süden! Zwei Tage lang erkundeten die Partnerschule sowie die Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen der HLW das Vulkanland, wo das Logistikunternehmen Knapp AG, Zotter Schokoladen in Riegersburg und die Schinken-Manufaktur Vulcano besucht wurden. Am nächsten und damit letzten Tag stand eine Führung in der Weinbaufachschule Silberberg und in der Ölmühle Hartlieb auf dem Programm.

