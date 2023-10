Einmal im Jahr gibt es einen Anlass, den Nachwuchs der unterschiedlichsten Berufsgruppen im großen Festsaal des Weizer Kunsthauses zu versammeln. Die Besten der Besten werden im Zuge der „Stars of Styria“-Gala auf die große Bühne geholt. Diese wird jährlich von der Wirtschaftskammer organisiert. Im Kunsthaus Weiz holten sich heuer 79 Lehrlinge und 42 Meister ihre Sterne ab.

„Top Absolventen, ihre Ausbildungsbetriebe sowie die Absolventen von Meister- und Befähigungskursen sichern den Erfolg in der Zukunft“, betont WKO-Regionalstellenomann Vinzenz Harrer. Mit dieser Auszeichnung wolle die Wirtschaftskammer ein Zeichen der Wertschätzung für Menschen setzen, die mit hohem Einsatz in berufliche Aus- und Weiterbildung investieren.

Jedes Ziel ist erreichbar

Die Lehre sei keine Einbahnstraße, sondern soll der Beginn einer großen Karriere sein, so Harrer. Die Möglichkeiten seien vielfältig: „Erst Lehre, dann Meisterprüfung, danach Unternehmer, oder erst Lehre, dann Studium und akademischer Grad.“ Und WKO-Vizepräsidentin Gabriele Lechner betont: „Bildungsbereitschaft ist die wichtigste Eigenschaft für eine erfolgreiche Karriere und zugleich Basis der österreichischen Wirtschaft, um am Weltmarkt erfolgreich zu sein.

Lehre mit Matura

Der Mangel an Fachkräften und Lehrlingen sei quer durchs Land die größte Herausforderung, so Lechner. In der Steiermark gibt es mehr als 750 Ausbildungsstellen, die derzeit nicht besetzt werden können. WKO-Regionalstellenleiter Andreas Schlemmer ist überzeugt: „Durch Aufklärung über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten nach einer Lehre oder die Einführung der ´Lehre mit Matura´ wird es gelingen, weiterhin Jugendliche für die regionale Wirtschaft zu begeistern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“

Was auffällt: Immer mehr weibliche Lehrlinge begeistern sich für technische Berufe. Mit Metalltechnik, Elektrotechnik und Industriekauffrau sind drei solcher Berufe unter den zehn häufigsten Lehrberufen von Mädchen.