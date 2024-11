Butterbrote

Lieblingsrezept von Elfi Reismann

Zutaten:

21 dag geriebene Haselnüsse, 7 dag Butter, 10 dag Mehl, 14 dag Zucker, 15 dag Kochschokolade = 3 Rippen, 1 Ei. Für die Creme: 2 Ei-schwer Staubzucker, 2 Dotter

Zubereitung:

- Schokolade reiben, mit den übrigen Zutaten verkneten und eine ca. 2 cm dicke Wurst formen.

- Wenn Zeit ist, für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank legen. Dann die Wurst in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und die Scheiben aufs Blech legen und bei 180°C ca. 8 Min. backen.

- Für die Creme: Zucker und Dotter in einem kleinen Schüsserl verrühren.

- Die Creme am besten mit einem Messer als "Butter" auf die Kekse streichen und trocknen lassen.

Hausfreunde

Lieblingsrezept von Elisabeth Hudelist, Klagenfurt

Zutaten:

10 dag Zucker, 24 dag Mehl, 2 Eier, Zitronenschale, 1 Msp. Backpulver, 5 dag Zitronat, 5 dag Aranzini, 5 dag Rosinen, 10 dag Kochschokolade, 5 dag Walnüsse, 5 dag Feigen, 5 dag Datteln, einige kandierte Kirschen

Zubereitung:

- Früchte, Nüsse und Schokolade klein schneiden.

- Alle Zutaten zu einen Teig verkneten, lange daumendicke Würste formen und ca. 15 Min. im vorgeheizten Rohr bei 170 Grad backen.

- Nach dem Abkühlen in etwa 1 cm breite Stücke schneiden.

Giraffenkekse

Lieblingsrezept von Roswitha Hussauf, St. Marein-Feistritz

Zutaten:

150 g Margarine, 75 g Kristallzucker, 1 P. Vanillezucker, 100 g geriebene Haselnüsse, 50 g geriebene Mandeln, 150 g Mehl, 250 g Staubzucker, 2-4 EL Orangensaft, gelbe Lebensmittelfarbe, 50 g Raspelschokolade

Zubereitung:

- Margarine, Zucker und Vanillezucker mit dem Mixer cremig rühren.

- Haselnüsse, Mandeln und Mehl unter den Teig rühren.

- Mit den Händen verkneten. Eine Rolle formen und in Frischhaltefolie gewickelt 30 Min. kühlen.

- Das Backrohr auf 170 Grad vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.

- Rolle in ca. 0,5 cm dünne Scheiben schneiden und die Kekse ca. 10 Min. backen. Abkühlen lassen.

- Staubzucker, Orangensaft und Lebensmittelfarbe verrühren. Kekse mit Guss bestreichen, mit Schokoraspeln belegen, sodass ein Giraffenfell entsteht.

Neros

Lieblingsrezept von Julia Bergmann, Gaimberg

Zutaten:

250 g Butter (weich), 140 g Staubzucker, 180 g glattes Mehl, 50 g Kakao (ungesüßt), 1 Dotter, 1 Päckchen Vanillezucker (Bourbon), Zimt, Muskat, Nelkenpulver nach Geschmack - "je mehr, desto weihnachtlicher :)"

Zubereitung:

- Aus den Zutaten rasch einen Spritzteig zubereiten: Butter mit Staubzucker und Vanillezucker schaumig rühren, Eidotter (vorher etwas verschlagen) einrühren.

- Mehl, Kakaopulver und Gewürze vermengen und dann über die Buttermasse sieben und rasch unterrühren.

- Mit einer Sterntülle (10 mm) kleine Stangen auf ein Backblech mit Backpapier spritzen, kurz kühlen und dann bei 180°C Heißluft backen (dauert nicht lange).

- Kekse auskühlen lassen und dann mit Marillenmarmelade zusammensetzen und die Hälfte in Schokolade tauchen.

Pixi-Kekse

Lieblingsrezept von Maria Buchleitner, Haimburg:

"Dieses Keksrezept entdeckten unsere drei Schulkinder damals auf der Rückseite eines ihrer geliebten Pixi Bücher. Jedes Jahr müssen seitdem diese Pixi Kekse bei der Weihnachtsbäckerei dabei sein. Sie schmecken einfach voll lecker. Mittlerweile helfen statt der erwachsenen Kinder die beiden Enkelkinder fleißig mit. Für die Pferdefans gibt es jetzt auch eine Pferde-Keksform."

Zutaten:

500 g Mehl, 300 g Butter, 200 g Zucker, 5 Dotter, Zitronenschale und Vanillinzucker

Zubereitung:

- Die Zutaten zu einem glatten Teig kneten, dann kalt stellen. Danach dünn ausrollen und beliebige Formen ausstechen, auf das gefettete Backblech legen.

- Mit 1 verquirlten Dotter bestreichen. Im Ofen bei 200 Grad backen.