Frühlingserwachen im Südburgenland

Genug von kalt und grau? Dann ist jetzt der perfekte Moment für eine wohltuende Auszeit, die sich anfühlt wie ein Kurzurlaub, aber ganz ohne Koffer. Wenn die Tage heller werden und die Sehnsucht nach Wärme, Ruhe und neuer Energie wächst, lädt das Allegria Resort Stegersbach dazu ein, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Südburgenlandes erwartet Sie eine entspannte Atmosphäre, in der Loslassen ganz leichtfällt. Als Day-Spa-Gast genießen Sie alle Vorzüge eines Hotelaufenthalts – ohne Nächtigung, aber mit allem, was Körper und Geist guttut. Wohltuendes Thermalwasser, großzügige Ruhebereiche, vielfältige Saunen und exklusive Spa-Zonen schenken neue Kraft und tiefe Erholung.

Ihr Verwöhntag beginnt mit einem entspannten Check-in, einem Glas Sekt zur Begrüßung und dem Zugang zu besonderen Wohlfühlorten wie dem Allegria Yin Yang Spa und der Flüstertherme. Die gesamte Thermenlandschaft inklusive Saunawelt steht Ihnen offen, eine reservierte Relaxliege in der VIP-Lounge sorgt für zusätzlichen Komfort. Kulinarische Genussmomente im Thermenbistro runden Ihre Auszeit ab. Ein Tag, der sich anfühlt wie Urlaub – leicht, persönlich und rundum gelungen.

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Reservieren Sie Ihren Wellnesstag beim jeweiligen Betrieb. Gutschein ausdrucken, ausfüllen und an der Tageskassa bzw. an der Rezeption abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Club-Karte bzw. Ihr Kundenprofil in der Kleinen Zeitung-App vor.

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“, wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.

Nutzungshinweise:

Die Ermäßigung ist exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder (max. 2 Personen). Pro Partnerbetrieb kann die Ermäßigung nur einmal je Club-Mitglied eingelöst werden. Einlösung auf Anfrage und nach Verfügbarkeit – bitte um Reservierung beim jeweiligen Betrieb. Die Ermäßigung ist nicht mit anderen Aktionen der teilnehmenden Betriebe kombinierbar. Keine Barablöse.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.