Mürzzuschlag gehörte vor 130 Jahren zu den ersten Orten, in denen eine organisierte Bergrettungs-Ortsstelle geschaffen wurde. Wie hat sich die alpine Hilfe bis heute entwickelt, was sind die Herausforderungen und wer kommt, wenn es im Gelände brenzlig wird?

Darüber diskutieren Historiker Hannes Nothnagl, Bergrettungs-Einsatzleiter Christoph Stritzl, Alpinpolizist Gerhard Rieglthalner und Bergretterin Carina Höfler unter der Moderation von Regionalredakteur Tobias Graf.

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