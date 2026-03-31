Fake News erkennen, die digitale Welt verstehen und hautnah erleben, wie die Redaktion arbeitet: Der Kleine Zeitung Club lädt Sie zu einem exklusiven Workshop ein, der Ihnen den Umgang mit digitaler Information näher bringt.

Erfahren Sie aus erster Hand, wie die Kleine Zeitung ihre Social-Media-Kanäle bespielt, was eine Bubble so gefährlich macht und wie schnell man selbst hineingerät.

Die Redakteurinnen Sandra Müllauer und Verena Grimschitz geben Einblicke, wie sie mit Falschmeldungen umgehen, wie Aufklärung funktioniert und worauf Sie im Alltag achten sollten. Lernen Sie Tipps & Tricks kennen, um Fake News zuverlässig zu entlarven – spannend, interaktiv und anhand konkreter Beispiele aus der Praxis. Direkt in Ihrer Region am 16. April im Kleine Zeitung-Regionalbüro in St. Veit.

Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend, der Wissen vermittelt, Fragen beantwortet und Ihnen neue Sicherheit im Umgang mit Nachrichten gibt – exklusiv für Mitglieder des Kleine Zeitung Clubs.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aber begrenzt.