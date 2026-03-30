Andreas Ambros-Lechner aus Rohrbach legte mit seinen 40 Jahren eine eindrucksvolle berufliche Karriere als Bildungsexperte und Buchautor hin. In seinem neuesten Werk „Wirken. Wie du die Welt zum Guten bewegst“ beschäftigt sich der 40-Jährige damit, wie das Wir in der Gesellschaft mehr gestärkt werden kann: „Die Welt da draußen ist zukunftsängstlich geworden. Das trübt auch meine Stimmung im Mikrokosmos. Ich kann und will nicht wegschauen. Was kann ich beitragen?“

Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sich Ambros-Lechner bei der Lesung im Kleine Zeitung-Regionalbüro in Hartberg unter der Moderation von Redakteurin Livia Steiner und Franz Brugner.