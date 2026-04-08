Exklusive Einblicke in die Welt der Medien

Nutzen Sie jetzt die einzigartige Gelegenheit, hinter die Kulissen eines der größten Medienhäuser Österreichs zu blicken und entdecken Sie bei einem Besuch das Headquarter der Kleinen Zeitung in Graz. Hier verschmelzen Tradition und Moderne: Vom architektonisch spannenden Gebäude bis hin zum multimedialen Newsroom, dem Herzstück der Redaktion. Erleben Sie, wie Journalismus heute funktioniert: schnell, digital und hautnah am Geschehen. Bei unseren Spezialführungen eröffnet der Archivar der Kleinen Zeitung persönlich die Türen zum Zeitungsarchiv. Werfen Sie einen faszinierenden Blick in über 100 Jahre Geschichte und entdecken Sie besondere Fundstücke. Zum Abschluss – sofern verfügbar – erwartet Sie der Skyroom im 14. Stock mit einem atemberaubenden Rundumblick über Graz.

Das erwartet Sie: