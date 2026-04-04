Ein Rezept von Foodbloggerin cookingCatrin
Menge: 4 Portionen
Fruchtige Krenschaumsuppe
Zutaten:
- 2 Zwiebeln
- 2 Zehen Knoblauch
- 1200 ml Gemüsesuppe
- 2 – 3 EL Olivenöl
- 6 EL Kren gerieben
- 3 Erdäpfel
- 150 ml Weißwein
- 2 grüne Äpfel
- 4 Scheiben Schwarzbrot
- Salz & Pfeffer
- 3 EL Creme fraiché
Zubereitung:
- Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Kartoffeln, Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin glasig andünsten. Mit Weißwein ablöschen und mit der heißen Gemüsesuppe aufgießen. Den geriebenen Kren dazugeben. 25 – 30 Minuten kochen lassen.
- In der Zwischenzeit die Äpfel fein würfeln. 4 EL davon zum Garnieren beiseite stellen. Die Schwarzbrotscheiben ebenso würfeln und in etwas Olivenöl knusprig rösten.
- Die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen, Crème fraîche hinzufügen und mit dem Pürierstab schaumig aufschlagen. Die Apfelstücke hinzufügen und die Suppe für ein paar Minuten ziehen lassen.
- Vor dem Servieren in Tellern anrichten, mit reichlich gerösteten Brotwürfeln und je einem Esslöffel frischen Apfelstücken garnieren. Wer mag kann, noch mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl verfeinern.