Ein Rezept von Foodbloggerin cookingCatrin

Menge: 4 Portionen

Fruchtige Krenschaumsuppe

Zutaten:

  • 2 Zwiebeln
  • 2 Zehen Knoblauch
  • 1200 ml Gemüsesuppe
  • 2 – 3 EL Olivenöl
  • 6 EL Kren gerieben
  • 3 Erdäpfel
  • 150 ml Weißwein
  • 2 grüne Äpfel
  • 4 Scheiben Schwarzbrot
  • Salz & Pfeffer
  • 3 EL Creme fraiché

Zubereitung:

  1. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Kartoffeln, Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin glasig andünsten. Mit Weißwein ablöschen und mit der heißen Gemüsesuppe aufgießen. Den geriebenen Kren dazugeben. 25 – 30 Minuten kochen lassen.
  2. In der Zwischenzeit die Äpfel fein würfeln. 4 EL davon zum Garnieren beiseite stellen. Die Schwarzbrotscheiben ebenso würfeln und in etwas Olivenöl knusprig rösten.
  3. Die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen, Crème fraîche hinzufügen und mit dem Pürierstab schaumig aufschlagen. Die Apfelstücke hinzufügen und die Suppe für ein paar Minuten ziehen lassen.
  4. Vor dem Servieren in Tellern anrichten, mit reichlich gerösteten Brotwürfeln und je einem Esslöffel frischen Apfelstücken garnieren. Wer mag kann, noch mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl verfeinern.