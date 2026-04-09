Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 12. Mai 2025
Spargelsalat
Zutaten für 4 Personen.
- 1 kg weißer Spargel
- Butter
- Zucker
- 1 Zitrone
- evtl. 1 Spritzer Himbeeressig
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Den Spargel schälen. Holzige Enden entfernen. Die Schalen mit einem Stück Butter, Salz und Zucker in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und eine halbe Stunde kochen. Den Sud durch ein Sieb in den Spargeltopf gießen. Die Spargelstangen darin gar kochen. Das dauert je nach Dicke der Stangen 10 bis 15 Minuten.
- Den Zitronensaft auspressen. Mit der doppelten Menge Olivenöl, 2 EL Spargelsud, Salz und Pfeffer in ein Glas geben und gut durchschütteln. Wer will, kann die Sauce noch mit einem Spritzer Himbeeressig aromatisieren.
- Die noch warmen Spargelstangen in eine Schüssel legen. Die Sauce darüberträufeln und mindestens eine halbe Stunde ziehen lassen.
- Dazu passt Toskanabrot mit Fetacreme: 1/4 kg Feta mit einer Gabel fein zerdrücken. 15 dag griechisches Joghurt (10 %) dazugeben und gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. 1/4 kg in Spalten geschnittene Kirschparadeiser und in Streifen geschnittenes Basilikum unter die Creme ziehen. Toskanabrot in Scheiben schneiden und in einer Pfanne ohne Öl auf beiden Seiten goldbraun rösten.
- Mit Fetacreme bestreichen.