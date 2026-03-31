Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 7. April 2025
Gefüllte Eier
Zutaten.
- 10 Eier
- 2 EL weiche Butter
- 10 dag Crème fraîche
- Olivenöl
- Kresse zum Garnieren
- Salz
- Pfeffer
Bärlauchfüllung.
- 3 dag Pinienkerne
- 1 Knoblauchzehe
- 1 dag Parmesan, frisch gerieben
- 1 B. Bärlauch
Olivenfüllung.
- 2 dag dunkle Oliven
- Kirschparadeiser
- 2 dag getrocknete Paradeiser in Öl
- 1/2 B. Basilikum (oder Petersilie)
Zubereitung.
- Die Eier hart kochen. Schälen und längs halbieren. Die Dotter herauslösen. Durch ein Sieb streichen.
- Die Butter schaumig rühren. Mit Dottermasse, Crème fraîche und 2 bis 3 EL Olivenöl glattrühren. Halbieren.
- Leicht salzen und pfeffern. Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Mit dem Knoblauch fein hacken. Den Bärlauch sehr klein schneiden. Alles mit einem Teil der Dottermasse verrühren. Abschmecken.
- Die Oliven in Spalten vom Stein schneiden. Fein hacken. Die getrockneten Paradeiser sehr fein würfeln. Das Basilikum ebenfalls klein schneiden. Einige Kirschparadeiser entkernen und in dünne Spalten schneiden. Alles mit der restlichen Dottermasse vermengen.
- Die Füllungen in Spritzsäcke geben. Die Eihälften damit füllen. Mit Kresse und halbierten Kirschparadeisern garnieren.