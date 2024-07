Zutaten

für 4 Personen

200 g Reis

1/2 Gurke

300 g Cocktailtomaten

1 Avocado

1 Paprika

Handvoll getrocknete Tomaten

20 g Pinienkerne

Handvoll Salatmix

Honig-Senf Dressing

4 EL Olivenöl

1/2 TL Honig

1/2 TL Senf

Salz& Pfeffer

Saft einer halben Zitrone

Zubereitung

Reis nach Packungsanleitung kochen und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden, Pinienkerne in einer Pfanne etwas anrösten und mit dem ausgekühlten Reis und dem Gemüse vermengen.

Dressing zubereiten und unterrühren - Dekorieren und genießen!