Ein Rezept von Foodbloggerin cookingCatrin
Dauer: 1 Stunde
Menge: 1 Osterlamm (0,5 Liter Volumen)
Süßes Osterlamm
Zutaten:
- 125 g Butter, zimmerwarm
- 80 g Zucker
- 1 Pkg. Vanillezucker
- 240 g Vollkornmehl
- 1/2 TL Backpulver
- 80 g gemahlene Nüsse
- 1 Zitrone
- 140 ml Milch
- Etwas flüssige Butter für die Form
- Staubzucker
Zubereitung:
- Die zimmerwarme Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Mehl, Backpulver, gemahlene Nüsse und die Zesten einer Zitrone unterrühren. Die Milch hinzugeben und alles gut vermengen. Der Teig sollte nicht allzu flüssig sein – in dem Fall noch etwas Mehl unterheben.
- Die Osterlammbackform mit etwas flüssiger Butter einpinseln und den Teig einfüllen. Das Osterlamm im vorgeheizten Backofen bei 160 °C Heißluft für rund 50 Minuten backen.
- Das Osterlamm auskühlen lassen und erst anschließend aus der Form nehmen. Mit Staubzucker bestreut servieren.