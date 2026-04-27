Dagobert-Rezept.
Crème brûlée
Zutaten für 4 Personen.
- 4 Dotter
- 3 dl Schlagrahm
- Staubzucker
- 1 Vanilleschote
- 1 Bio-Orange
- Orangenlikör
- brauner Rohrzucker
Zubereitung.
- Orangenschale fein abreiben. Saft auspressen und 1 dl abmessen.
- Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Schlagrahm mit Vanilleschote, Mark und 3 EL Staubzucker aufkochen. Mit einem Spritzer Orangenlikör abschmecken. Vanilleschote entfernen. (Tipp: Wer keinen Alkohol verwenden möchte, kann den Likör auch weglassen.)
- Orangensaft, Orangenschale und Dotter verquirlen und mit dem Vanillerahm vermengen, ohne dass sich dabei zu viel Schaum bildet. Den Orangen-Dotter-Rahm in vier ofenfeste, flache Förmchen gießen.
- Förmchen auf ein tiefes Backblech stellen. So viel kochendes Wasser dazugießen, dass die Förmchen bis zur Hälfte im Wasser stehen.
- Blech ins 140 Grad heiße Backrohr schieben und die Crème 65 bis 75 Minuten stocken lassen. Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.
- Vor dem Servieren die Crème brûlée mit braunem Zucker bestreuen und mit einer Lötlampe bzw. einem Crème-brûlée-Brenner karamellisieren. Sofort servieren, weil sonst die knusprige Karamellschicht aufweicht.