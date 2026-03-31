Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. April 2025
Osterbrot
Zutaten:
- 500 g Weizenmehl
- 1 Päckchen Trockenhefe (oder ½ Würfel frische Hefe)
- 80 g Zucker
- 250 ml lauwarme Milch
- 80 g weiche Butter
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
- 1 TL Vanillezucker
- 1 TL Zitronenabrieb
- 100 g Rosinen (optional, vorher in Rum oder Saft einweichen)
- Zum Bestreichen: 1 Eigelb, 2 EL Milch
- Zum Dekorieren (optional): 2 EL gehobelte Mandeln, 1 EL Hagelzucker
Zubereitung:
- Die lauwarme Milch mit Hefe und 1 TL Zucker verrühren, 5 Minuten stehen lassen.
- Mehl, Zucker, Salz, Vanillezucker und Zitronenabrieb in eine Schüssel geben, Hefemilch, Butter und Ei hinzufügen und 5–7 Minuten zu einem glatten Teig kneten. Bei Bedarf Mehl oder Milch anpassen. Teig abgedeckt 60–90 Minuten gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat.
- Optional Rosinen unterkneten, dann auf einer bemehlten Fläche zu einem Laib oder Zopf formen, alternativ in zwei kleine Brote teilen. Den Teig abgedeckt 30 Minuten ruhen lassen. Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Eigelb mit Milch verrühren, das Brot bestreichen und nach Wunsch mit Mandeln und Hagelzucker bestreuen. Im Ofen 25–30 Minuten backen. Auskühlen lassen und frisch genießen.