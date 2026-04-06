Schmarren mit Schwarzbeeren

Zutaten für 4 Personen:

4 Eier

Salz

ca. 1/8 l Milch

1/2 Zitrone

12 dag glattes Mehl

1 P. Vanillezucker

Backzucker

Butter

1/4 kg Schwarzbeeren

Zubereitung:

Eier trennen. Eiklar und 2 EL Zucker zu steifem Schnee schlagen. Die Zitronenschale abreiben. Mehl, eine Prise Salz, Vanillezucker, Milch, Dotter und Zitronenschale zu einem glatten Teig verarbeiten. Ein Drittel vom Schnee einarbeiten. Den Rest behutsam unterziehen. Etwas Butter in einer backrohrfesten Pfanne zerlassen. Die Schwarzbeeren darin kurz andünsten. Den Teig darübergießen und leicht verrühren. Anbacken, bis die Unterseite goldbraun ist. Mit einem Pfannenwender teilen und die einzelnen Teile wenden. Ins 180 Grad heißes Backrohr schieben und fünf Minuten backen. Den Schmarren zerpflücken. Eventuell noch etwas Butter auf dem Pfannenboden zerlassen und mit etwas Zucker bestreuen. Leicht karamellisieren lassen und mit dem Schmarren vermengen. Sofort servieren. Eventuell Schwarzbeerröster dazureichen. Für den Röster wenig roten Portwein oder schwarzen Ribiselsirup erhitzen. Schwarzbeeren, etwas Zitronensaft und Zucker nach Geschmack dazugeben und einige Minuten kochen.

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