Auf dieser sechstägigen Reise in die Schweiz entscheiden Sie selbst, wie aktiv Sie die beeindruckende Bergwelt der Ostschweiz erleben möchten – gemütlich im Panoramazug oder zu Fuß bei geführten Wanderungen entlang der UNESCO Welterbestrecken: Glacier, Albula und Bernina.

Highlights

Spektakuläre Ausblicke am Oberalppass

Aufenthalt im sonnigen Höhenkurort Arosa

Fahrten mit legendären Panoramazügen

Highlight: Glacier Express , der langsamste Schnellzug der Welt

, der langsamste Schnellzug der Welt Besuch von Davos , bekannt durch das Weltwirtschaftsforum

, bekannt durch das Weltwirtschaftsforum Fahrt mit einer historischen Bahn in ein märchenhaftes Engadiner Dorf

in ein märchenhaftes Wählbar als Kulturrundreise oder Wanderreise mit eindrucksvollen Bergpanoramen

Angebot

Inkl. Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

5 ÜN im DZ im Hotel Sommerau in Chur mit HP

Bahnfahrten laut Programm

RETTER-Reiseleitung

Termin & Preis

Termin: 9. bis 14. August 2026

Preis: 1390 Euro (EZZ: 138 Euro), Aufpreis Wandern: 108 Euro.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Capricorn-Triebzug auf der Surselvalinie © Andrea Badrutt

Im Panoramawagen über den Berninapass © Christoph Benz

Zurück zu allen Reiseangeboten