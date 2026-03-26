Auf dieser sechstägigen Reise in die Schweiz entscheiden Sie selbst, wie aktiv Sie die beeindruckende Bergwelt der Ostschweiz erleben möchten – gemütlich im Panoramazug oder zu Fuß bei geführten Wanderungen entlang der UNESCO Welterbestrecken: Glacier, Albula und Bernina.
Highlights
- Spektakuläre Ausblicke am Oberalppass
- Aufenthalt im sonnigen Höhenkurort Arosa
- Fahrten mit legendären Panoramazügen
- Highlight: Glacier Express, der langsamste Schnellzug der Welt
- Besuch von Davos, bekannt durch das Weltwirtschaftsforum
- Fahrt mit einer historischen Bahn in ein märchenhaftes Engadiner Dorf
- Wählbar als Kulturrundreise oder Wanderreise mit eindrucksvollen Bergpanoramen
Angebot
- Inkl. Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 5 ÜN im DZ im Hotel Sommerau in Chur mit HP
- Bahnfahrten laut Programm
- RETTER-Reiseleitung
Termin & Preis
Termin: 9. bis 14. August 2026
Preis: 1390 Euro (EZZ: 138 Euro), Aufpreis Wandern: 108 Euro.
Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.
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