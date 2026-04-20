Gut urlauben in der Südsteiermark

Gute Lage. Gute Küche. Gute Weine. Vielmehr braucht es im Urlaub oft nicht. Im kappel, mitten in den Weinbergen von Kitzeck, geht alles Hand in Hand. Genuss, Ruhe und eine Atmosphäre, die trägt – vom ersten Ankommen bis zum letzten Glas am Abend. Ein Ort für Menschen, die es schätzen, wenn Dinge gut gemacht sind. Und sich genau deshalb gut anfühlen. Im Spa am Weinberg wartet Entspannung mit Winzersauna, Dampfbädern, Infrarotkabine und beheiztem Salzwasserpool – mit Blick in die Reben und Raum zum Loslassen. Im Wirtshaus wird gekocht, wie man isst: ehrlich, saisonal und mit Gefühl. Und in den 20 Zimmern findet man, was selten geworden ist – Ruhe, Weitblick und das gute Gefühl, angekommen zu sein. Ein Ort zum Durchatmen, Abschalten und Ankommen – mit Raum für Genuss, Aktivitäten in der Natur und echte Begegnungen. Im kappel hat man‘s rundum gut.

Das Angebot

2 Nächte inkl. Genuss-Frühstück

Nutzung des Weinberg-SPA (am Abreisetag bis 18 Uhr)

Winzersauna exklusiv für 2 Stunden

1 Flasche Frizzante

1 Picknickrucksack mit Backhendl, Salat und Getränken

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

das kappel - wein.gut.hotel

Steinriegel 25, 8442 Steinriegel

Tel.: +43 3456 62 347

E-Mail: info@daskappel.at