Styriarte 2026: Licht Spiele

Die Styriarte 2026 stellt das Licht ins Zentrum und zelebriert es als Fest der Lebensfreude und Hoffnung. Inspiriert von der Aufklärung erzählen Werke von Mozart und Haydn vom Sieg über die Finsternis: in besonderen Versionen von „Zauberflöte“, „Schöpfung“. Und Mozarts Requiem unter Michael Hofstetter. Gustav Mahlers Zweite Symphonie wird zum Kernstück der Styriarte, getragen von Mei-Ann Chen und dem Styriarte Youth Orchestra, während Beethoven mit seiner Fünften den Weg „durch Dunkel zum Licht“ weist.

Ob beim Sonnenaufgang am Schöckl oder im Konzertsaal: Die Styriarte 2026 bringt Sonne in unsere Herzen.