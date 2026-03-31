Bergsport trifft Inspiration

Der international bekannte Extremkletterer Alexander Huber kommt nach Ossiach. In seinem mitreißenden Vortrag „Zeit zum Atmen – Die faszinierende Geschichte des Alpinismus“ wird er das Publikum auf eine faszinierende Reise zwischen Fels, Eis und persönlichen Grenzerfahrungen mitnehmen. Mit spektakulären Filmsequenzen, eindrucksvollen Bildern und persönlichen Geschichten gibt Huber Einblicke in die Welt des Bergsteigens – authentisch, spannend und inspirierend. Es geht um Mut, Leidenschaft, Verantwortung und darum, wie man Herausforderungen im Gebirge wie im Alltag meistert.

Ein Abend für alle Bergsport-Fans, Abenteurer und alle, die sich von außergewöhnlichen Lebenswegen inspirieren lassen möchten. Der Lions Club Villach widmet den Reinerlös des Abends sozialen Projekten in Villach und der jungen Kletterszene Kärntens.

Tickets erhältlich im Stadtmarketingbüro Villach, Hans Gasser Platz 5 oder per E-Mail: karten@lions-villach.at