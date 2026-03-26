Im feschen Gwand zur Steirischen Roas

Auch heuer macht sich die Steirische Roas, präsentiert von der Kleinen Zeitung, auf Wanderschaft.



Tracht spielt bei dieser Veranstaltungsreihe natürlich auch eine besonders große Rolle. Ob farbenfroh oder bedeckt, ob festlich oder schlicht – in der steirischen Tracht ist alles möglich. Mit über 800 unterschiedlichen Baumwoll-, Leinen-, Woll- und Seidenstoffen in vielerlei Farben und Musterungen bietet das Steirische Heimatwerk eine umfassende Auswahl.



Lassen Sie sich inspirieren und kreieren Sie ihre persönliche steirische Tracht. Mit dem Steirischen Heimatwerk gibt es in Graz die erste Adresse für handgefertigte Dirndl und Lederhosen. Als Club-Mitglied können Sie eines der begehrten Stücke gewinnen. Also: Mitmachen und auf zur Steirischen Roas!