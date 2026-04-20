Der Kleine Zeitung Club plant von Juni bis Ende August einen Angebotsschwerpunkt rund um das Thema „Frühstück“.

So funktioniert die Aktion:

Kleine Zeitung Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein 50 % Ermäßigung auf ein Frühstück in teilnehmenden Partnerbetrieben

in teilnehmenden Partnerbetrieben Exklusiv für Club-Mitglieder (max. 2 Personen)

(max. 2 Personen) Ermäßigung kann nur 1x pro Partnerbetrieb eingelöst werden

eingelöst werden Einlösezeitraum: mind. 4 Wochen, im Zeitraum von 11. Juni bis 31. August 2026

Einnahmen aus weiteren Konsumationen (Getränke, Extras, etc.) bleiben beim Betrieb

Telefonisch Vorreservierung unter „Kleine Zeitung Frühstücksgenuss“

Ausgefüllter Gutschein wird bei Bezahlung im Betrieb abgegeben

Leistungen Kleine Zeitung

Eine große Startbewerbung mit Auflistung aller Partnerbetriebe erfolgt in der Print-Ausgabe am 9. Juni 2026.

Eine umfangreiche Bewerbung der Aktion erfolgt über Inserate, Online-Werbemittel, Newsletter-Schaltungen und Social-Media-Postings.

Ein 1/4-seitiges regionales Inserat der Partnerbetriebe zur Bewerbung der Aktion ist vorgesehen.

Leistung Partner

Annahme der Gutscheine unter den vereinbarten Bedingungen

Nach Ende der Aktion werden die Gutscheine an Kleine Zeitung geschickt

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Angebot einer breiten Zielgruppe zu präsentieren und neue Kund:innen für Ihren Betrieb zu begeistern. Wir sorgen für eine starke Bewerbung der Aktion über alle Kanäle und bieten Ihnen eine attraktive Plattform um sichtbar zu werden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Füllen Sie dazu bitte nachfolgendes Formular bis spätestens 14. Mai 2026 aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter pass@kleinezeitung.at zur Verfügung.