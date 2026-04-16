Zum 39. und letzten Mal lädt das Austrian International Storytelling Festival von 21. bis 30. Mai 2026 in Graz und Bruck an der Mur dazu ein, die Kunst des Erzählens in all ihren Facetten zu erleben. Unter dem Motto #dreamstories wird die Steiermark noch einmal zur Bühne für Fantasie, Poesie und außergewöhnliche Begegnungen.

Höhepunkt und Herzstück des Festivals ist die „Lange Nacht der Geschichten“ am 22. und 23. Mai im Schauspielhaus Graz. Mit dabei sind unter anderem Raphael Rodan und Sahand Sahebdivani (Israel/Iran), das Tanzduo Claire & Antho (Frankreich) sowie der Jongleur Vladyslav Holda (Ukraine). Weitere Infos: storytellingfestival.at