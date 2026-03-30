Alles, was Ihre Freizeit schöner macht

Lust auf Urlaub, Action und neue Ideen? Dann nichts wie auf zu Südösterreichs coolster Frühjahrsmesse – als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung natürlich mit Gutschein zum Vorteilspreis. Die Freizeitmesse in Kärnten bringt Sie schon im Frühling in Ferienstimmung: Entdecken Sie spannende Urlaubsziele, lassen Sie sich inspirieren für den nächsten Ausflug oder holen Sie sich frische Ideen für Ihre persönliche Wohlfühloase im eigenen Garten – vom schicken Pool bis zur chilligen Lounge-Ecke.

Nicht verpassen: Die „Auto & Bike“ zeigt, was der Automarkt heute kann – vom neuesten Modell bis zum Profi-Tuning. Auch Zweiradfans kommen voll auf ihre Kosten: Motorräder, E-Bikes, Fahrräder – alles, was das Herz schneller schlagen lässt, ist natürlich mit dabei.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie hier.

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