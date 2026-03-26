Der Frühling ist da – und mit ihm erwacht die Natur zu neuem Leben! Genau jetzt ist der perfekte Moment, um Ihren Garten, Balkon oder Ihr Zuhause in ein grünes Paradies zu verwandeln – mit der bewährten Qualität und Liebe zur Natur von Leitner’s Gärtnerei. Denn hier wächst nicht nur Ihre nächste Lieblingspflanze, hier wächst Freude!

Der Familienbetrieb in zweiter Generation setzt auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Qualität, die man sieht und spürt. Rund 40 % des Sortiments stammt aus eigener Produktion. Salatpflanzen, Kräuter, Ranunkeln, Stiefmütterchen und mehr: alles ohne unnötige Transportwege, ohne stressiges Umladen, sondern robuste, gesunde Pflanzen, die von Anfang an beste Bedingungen genießen. Eben frisch und hochwertig, statt Massenware.

Und damit es drinnen genauso schön ist wie draußen, jetzt die attraktive Aktion für Club-Mitglieder nutzen! Denn mit dem Gutschein unten erhalten Sie 30 Prozent Ermäßigung auf eine Zimmer-Grünpflanze nach Wahl bei Leitner‘s Gärtnerei in Raaba-Grambach.

1.08 MB Gutschein Leitner‘s Gärtnerei

So lösen Sie Ihren Gutschein ein:

Gutschein ausdrucken, ausfüllen und an der Tageskassa bzw. an der Rezeption abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Club-Karte bzw. Ihr Kundenprofil in der Kleinen Zeitung-App vor.

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“, wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.

Nutzungshinweise:

Die Ermäßigung ist exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder (max. 2 Personen). Einlösung nach Verfügbarkeit. Die Ermäßigung ist nicht mit anderen Aktionen der teilnehmenden Betriebe kombinierbar. Keine Barablöse.