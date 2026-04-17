Seit über 35 Jahren realisiert das Team vom Fotostudio Schrotter hochwertige und kreative Foto- und Videoproduktionen. Die jahrelange Erfahrung im Bereich der Hochzeitsfotografie ermöglicht es uns eine professionelle sowie qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Egal ob es sich um eine Reportage, ein Portraitshooting in den Bergen, unsere Fotobox, ein professionelles Hochzeitsvideo oder die bei uns im Haus handgefertigten Fotoalben handelt…euren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt!

Karl Schrotter Photograph

Wünschendorf 240, 8200 Gleisdorf

Tel: (03112) 5411, Mail: office@karlschrotter.at

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