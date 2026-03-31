Personalisierte Online-Sprachkurse: Lernen Sie auf einfache und unterhaltsame Weise eine neue Sprache oder vertiefen Sie bestehende Sprachkenntnisse. Für Club-Mitglieder 4 Wochen kostenlos und unverbindlich.
Gymglish bietet kurze, unterhaltsame und personalisierte Online-Sprachkurse an. Jeden Morgen erhalten Sie eine Lektion per E-Mail zugeschickt, mit individuell – auf Ihr Sprachniveau – abgestimmten Inhalten. Kurzes, kontinuierliches Training führt zu besseren Ergebnissen als zeitintensive, lange Sitzungen. 15 Minuten pro Tag reichen aus, um Ihr Sprachniveau nachhaltig zu verbessern. Die Kurse sind vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenen-Niveau verfügbar und so konzipiert, dass sie Spaß machen sollen.
Club-Mitglieder erhalten jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich Zugang zu den Online-Sprachkursen von Gymglish. Wählen Sie dazu untenstehend einen oder mehrere Sprachkurse aus und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an.
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