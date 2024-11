Hühnerleber mit Polenta

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 5. November 2024.

Zutaten für 2 Personen.

10 dag Polentagrieß

1/2 l Magermilch

4 dag Parmesan

3 getrocknete Paradeiser in Öl

5 dag Prosciutto

30 dag Hühnerleber

Madeira (Wein)

Olivenöl

Butter

Rosmarinzweige

8 bis 10 Salbeiblätter

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Die Milch leicht salzen und aufkochen. Den Polentagrieß unter Rühren einrieseln lassen. Die Herdplatte ausschalten. Die Polenta ca. 20 Minuten ausquellen lassen. Mehrmals umrühren. Prosciutto und Paradeiser klein schneiden. Beides in Paradeisöl kurz anrösten. 1/2 TL fein gehackte Rosmarinnadeln untermengen. Auskühlen lassen. 2 bis 3 EL Butter (eventuell auch Mascarpone) und frisch geriebenen Parmesan unter die gegarte Polenta rühren. Die Lebern putzen und halbieren. Eine Mischung aus Butter und Öl mit zwei bis drei Rosmarinzweigen erhitzen. Die Lebern darin bei wenig Hitze langsam braten. Aus der Pfanne heben und warm stellen. Eventuell noch etwas Öl in die Pfanne geben und die Salbeiblätter darin knusprig braten. Auf Küchenpapier legen. Überschüssiges Bratfett abgießen. Den Bratensatz mit etwas Madeira loskochen. Die Leber in die Pfanne zurück geben. Jetzt erst mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Polenta anrichten.