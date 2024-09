Hans T. Tafner entführt Sie in die Welt der historischen Kriminalfälle

Tauchen Sie ein in die Welt der Kriminalliteratur und lassen Sie sich von Hans T. Tafners packenden Romanen in den Bann ziehen. Wir laden Sie zur Lesung am Donnerstag, 10. Oktober 2024, ins Kleine-Zeitung-Regionalbüro Judenburg ein.