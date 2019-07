Facebook

Der überarbeitete Renault Koleos © RENAULT

Renault lüftet bei seinem großen SUV Koleos einmal gehörig durch: Kennzeichen der jüngsten Evolutionsstufe sind der Kühlergrill mit noch stärker profilierten Chromspangen sowie die neue, über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufende Chromleiste in der Frontschürze.

In modifiziertem Design präsentiert sich ebenfalls der Unterfahrschutz vorne und hinten. Den neuen Look unterstreichen die glanzgedrehten 18-Zoll-Räder „Atalante“. Die neue Karosseriefarbe „Chestnut-Red“ rundet die Liste der Neuheiten für das Exterieur ab.

Als Motorisierungen dienen die zwei neuen Turbodiesel: Der Blue dCi 150 für die Frontantriebsvariante und Blue dCi 190 für das Modell mit dem variablen Allradantrieb. Sie ersetzen den bisherigen 175-PS-Selbstzünder und stoßen mit 143 beziehungsweise 152 Gramm pro Kilometer deutlich weniger CO 2 aus als ihre Vorgänger. Beide Triebwerke sind mit dem stufenlosen CVT-Getriebe kombiniert.

Den Reisekomfort im Koleos steigern, je nach Ausstattung, neue Vordersitze mit ausziehbarer Oberschenkelauflage und Massagefunktion für den Fahrer. Weiteres Novum ist die in der Neigung verstellbare Rückbanklehne.