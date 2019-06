Facebook

Renault hat die Spendierhosen an und gönnt der Sportwagentochter Alpine eine Sonderedition mit mehr Power: Die A110S erreicht eine maximale Leistungsausbeute von 292 PS und dreht damit um 400 Touren pro Minute höher als die bisherigen Versionen. Basis für die gesteigerte Leistung von 40 PS ist der um 0,4 Bar höhere Ladedruck des Turboladers.

Das Mehr an Kraft ergibt ein Leistungsgewicht von 3,8 Kilogramm pro PS. Den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 km/h absolviert diese Alpine in nur 4,4 Sekunden, während die Höchstgeschwindigkeit bei 260 km/h liegt. Wie gehabt wandern die Pferdestärken über ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen an die Hinterräder.

Dem Leistungszuwachs sind das Tieferlegen um vier Millimeter und das nachgeschärfte Sportfahrwerk geschuldet, das um 50 Prozent steifere Schraubenfedern und entsprechend abgestimmte Dämpfer vervollständigen. Hinter den 18-Zoll-Niederquerschnittsreifen beißen Brembo-Eisen.

Äußerlich ist die A110S an den orange lackierten Bremssätteln, den speziell gestalteten Felgen und den Flaggenlogos in Carbonoptik an der Hecksäule erkennbar. Exklusiv dem Topmodell vorbehalten ist der neue, matte Farbton „Gris Tonnerre“.

Das Interieur kennzeichnen die schwarzen Lederpolsterungen mit orangefarbenen Kontrastnähten, die sich auch an Armaturentafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen wiederfinden. Optional lässt sich die Alpine A110S durch ein noch leichteres Carbondach, Fuchs-Leichtmetallräder und Sabelt-Rennsitze mit Carbon-Verkleidung auf Diät setzen.