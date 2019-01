Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ford hat das SUV Edge aufgefrischt © FORD

Ford hat seinem größten SUV auf dem europäischen Markt, dem Edge, neue Tricks beigebracht: Neu in der Motorenpalette ist der Biturbo-Diesel mit 2 Litern Hubraum. Trotz seiner 238 PS soll er sich im Schnitt mit einem Verbrauch von 6,7 Liter auf 100 Kilometern (175 g CO 2 /km) begnügen. Ford spannt den Vierzylinder mit Allradantrieb und einer Acht-Gang-Automatik zusammen.

Zu den markanten Details im Cockpit zählen die digitalen Armaturen. In der neu gestalteten Mittelkonsole findet der Drehknopf der Automatik, der einen konventionellen Schalthebel ersetzt, seine ergonomisch optimierte Heimat. Dadurch entsteht mehr Platz und freier Zugriff zum induktiven Ladefeld. Dem gleichen Zweck dient die elektrische Feststellbremse, die Raum schafft für zusätzliche Cupholder und eine tiefe Ablage, in der sich Bücher, Tablet-Computer und andere Reiseutensilien verstauen lassen. Ein nochmals größeres Volumen weisen auch das Handschuhfach unterhalb sowie eine zusätzliche Ablage oberhalb des Armaturenträgers auf.

Modellpflege: Ford Edge Ford hat seinem größten SUV auf dem europäischen Markt, dem Edge, neue Tricks beigebracht: Neu in der Motorenpalette ist der Biturbo-Diesel mit 2 Litern Hubraum. Trotz seiner 238 PS soll er sich im Schnitt mit einem Verbrauch von 6,7 Liter auf 100 Kilometern (175 g CO 2 /km) begnügen. Ford spannt den Vierzylinder mit Allradantrieb und einer Acht-Gang-Automatik zusammen. FORD Zu den markanten Details im Cockpit zählen die digitalen Armaturen. In der neu gestalteten Mittelkonsole findet der Drehknopf der Automatik, der einen konventionellen Schalthebel ersetzt, seine ergonomisch optimierte Heimat. FORD Dadurch entsteht mehr Platz und freier Zugriff zum induktiven Ladefeld. Dem gleichen Zweck dient die elektrische Feststellbremse, die Raum schafft für zusätzliche Cupholder und eine tiefe Ablage, in der sich Bücher, Tablet-Computer und andere Reiseutensilien verstauen lassen. FORD Ein nochmals größeres Volumen weisen auch das Handschuhfach unterhalb sowie eine zusätzliche Ablage oberhalb des Armaturenträgers auf. FORD Smartphones lassen sich mit dem Infotainmentsystem koppeln. Die Funktionen kann man per Sprachbefehl oder über den acht Zoll großen Touchscreen steuern. FORD Auf Wunsch steigern ein Panorama-Schiebedach, Heizfunktionen für die Vorder- und Rücksitze sowie für das Lenkrad das Wohlbefinden. Die vorderen Sitze lassen sich auch kühlen. FORD Ein Beispiel stellvertretend für die zahlreichen Fahrassistenzsysteme ist die Geschwindigkeitsregelanlage ACC inklusive Stau-Assistent mit Stop-and-Go-Funktion (in Verbindung mit der 8-Gang-Automatik) und Fahrspur-Pilot. FORD Das System hält eine vorgewählte Reisegeschwindigkeit ein beziehungsweise passt das Tempo und den Sicherheitsabstand automatisch an, wenn langsamere Verkehrsteilnehmer vorausfahren – in einer Stausituation auch bis zum Stillstand. FORD Dauert der Halt kürzer als drei Sekunden, setzt das SUV die Fahrt selbsttätig fort. Bei längerem Stopp genügt ein sanfter Druck auf das Gaspedal oder auf einen speziellen Lenkradschalter und der Edge rollt wieder an. FORD Auf dem österreichischen Markt startet der neue Ford Edge in zwei Ausstattungslinien durch: die ST-Line und die Vignale-Version. Die Preise beginnen bei 61.250 Euro. FORD 1/10 Modellpflege: Ford Edge Ford hat seinem größten SUV auf dem europäischen Markt, dem Edge, neue Tricks beigebracht: Neu in der Motorenpalette ist der Biturbo-Diesel mit 2 Litern Hubraum. Trotz seiner 238 PS soll er sich im Schnitt mit einem Verbrauch von 6,7 Liter auf 100 Kilometern (175 g CO 2 /km) begnügen. Ford spannt den Vierzylinder mit Allradantrieb und einer Acht-Gang-Automatik zusammen. FORD Zu den markanten Details im Cockpit zählen die digitalen Armaturen. In der neu gestalteten Mittelkonsole findet der Drehknopf der Automatik, der einen konventionellen Schalthebel ersetzt, seine ergonomisch optimierte Heimat. FORD Dadurch entsteht mehr Platz und freier Zugriff zum induktiven Ladefeld. Dem gleichen Zweck dient die elektrische Feststellbremse, die Raum schafft für zusätzliche Cupholder und eine tiefe Ablage, in der sich Bücher, Tablet-Computer und andere Reiseutensilien verstauen lassen. FORD Ein nochmals größeres Volumen weisen auch das Handschuhfach unterhalb sowie eine zusätzliche Ablage oberhalb des Armaturenträgers auf. FORD Smartphones lassen sich mit dem Infotainmentsystem koppeln. Die Funktionen kann man per Sprachbefehl oder über den acht Zoll großen Touchscreen steuern. FORD Auf Wunsch steigern ein Panorama-Schiebedach, Heizfunktionen für die Vorder- und Rücksitze sowie für das Lenkrad das Wohlbefinden. Die vorderen Sitze lassen sich auch kühlen. FORD Ein Beispiel stellvertretend für die zahlreichen Fahrassistenzsysteme ist die Geschwindigkeitsregelanlage ACC inklusive Stau-Assistent mit Stop-and-Go-Funktion (in Verbindung mit der 8-Gang-Automatik) und Fahrspur-Pilot. FORD Das System hält eine vorgewählte Reisegeschwindigkeit ein beziehungsweise passt das Tempo und den Sicherheitsabstand automatisch an, wenn langsamere Verkehrsteilnehmer vorausfahren – in einer Stausituation auch bis zum Stillstand. FORD Dauert der Halt kürzer als drei Sekunden, setzt das SUV die Fahrt selbsttätig fort. Bei längerem Stopp genügt ein sanfter Druck auf das Gaspedal oder auf einen speziellen Lenkradschalter und der Edge rollt wieder an. FORD Auf dem österreichischen Markt startet der neue Ford Edge in zwei Ausstattungslinien durch: die ST-Line und die Vignale-Version. Die Preise beginnen bei 61.250 Euro. FORD 1/10

Smartphones lassen sich mit dem Infotainmentsystem koppeln. Die Funktionen kann man per Sprachbefehl oder über den acht Zoll großen Touchscreen steuern. Auf Wunsch steigern ein Panorama-Schiebedach, Heizfunktionen für die Vorder- und Rücksitze sowie für das Lenkrad das Wohlbefinden. Die vorderen Sitze lassen sich auch kühlen.

Ein Beispiel stellvertretend für die zahlreichen Fahrassistenzsysteme ist die Geschwindigkeitsregelanlage ACC inklusive Stau-Assistent mit Stop-and-Go-Funktion (in Verbindung mit der 8-Gang-Automatik) und Fahrspur-Pilot. Das System hält eine vorgewählte Reisegeschwindigkeit ein beziehungsweise passt das Tempo und den Sicherheitsabstand automatisch an, wenn langsamere Verkehrsteilnehmer vorausfahren – in einer Stausituation auch bis zum Stillstand. Dauert der Halt kürzer als drei Sekunden, setzt das SUV die Fahrt selbsttätig fort. Bei längerem Stopp genügt ein sanfter Druck auf das Gaspedal oder auf einen speziellen Lenkradschalter und der Edge rollt wieder an.

Auf dem österreichischen Markt startet der neue Ford Edge in zwei Ausstattungslinien durch: die ST-Line und die Vignale-Version. Die Preise beginnen bei 61.250 Euro.