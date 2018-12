Facebook

Ihr Auftritt, bitte: der neue C5 Aircross © CITROEN

Citroën lässt den neuen C5 Aircross von der Leine. Die ersten Fahreindrücke? Spezielle Stoßdämpfer (gegen zu harte Ein-/Ausfederungen) und feine Sitze zeigen gute Filtereigenschaften. Kleine und längere Wellen werden mit einem Wattebausch überdeckt - der C5 ist aber keine Sänfte. Man spürt nur manchmal ein kleines Nachzittern, aber kein Nachschaukeln. Nur bei sehr tiefen Mulden und zu hoher Geschwindigkeit kann es passieren, dass es poltert.

Das Innenleben hat Stil, Chic, Witz - und viel Platz für 4,50 Meter Länge. Das Fassungsvermögen ist stark: 580 bis 1630 Liter misst der Kofferraum, auch Gegenstände mit bis zu 1,9 Metern Länge passen hinein.

Auffallend sind die kurzen Sitzauflagen bei den drei Einzelsitzen, die unterschiedlich konfiguriert werden können. Im Fond könnte die Kopffreiheit etwas besser sein. Mehr als 20 Fahrassistenzsystemen kann man ankreuzen. Und der C5 Aircross kann auch bei der Konnektivität punkten.

Citroën C5 Aircross Preise. Der neue C5 Aircross startet bei 25.490 Euro

(130 PS Benziner, 6-Gang-Getriebe.

Motoren. 180 PS Benziner und 130 PS/180 PS Diesel.

Die Motoren sind grundsätzlich geräuscharm, wir würden uns eher immer für die Acht-Gang-Automatik (feinfühlige Übergänge!) entscheiden (hat auch der Diesel mit 130 PS). Ab 2020 kommt auch ein Plug-in-Hybrid.

